محافظ الفيوم يوجه بتوفير الرعاية لحالتين وإجراء عملية جراحية لأخرى

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محافظ الفيوم يوجه بتوفير الرعاية لحالتين وإجراء عملية جراحية لأخرى
الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:08 ص
ريهام على
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وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مديرية التضامن الاجتماعي، بتوفير سبل الرعاية اللازمة لحالتين إنسانيتين، كما وجه المحافظ، مديرية الصحة، بإجراء عملية جراحية لإحدى السيدات.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن توجيهات المحافظ جاءت استجابة سريعة لما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمسن طرده أبناؤه من منزله بسبب كبر سنه وعدم قدرته على كسب المال وتوليهم مسؤولية الإنفاق عليه، مما جعله يفترش أحد الأرصفة بمنطقة كيمان فارس، مطالبًا بتوفير مكان يحميه من برد الشتاء.
وأضاف، أن محافظ الفيوم قد وجه مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة توفير سبل الرعاية اللازمة للحالة بإحدى دور الرعاية، وبالفعل توجه فريقي التدخل السريع وبلا مأوى، لمكان الحالة أكثر من مرة، لكن لم يتم العثور عليه.
كما وجه المحافظ، مديرية الصحة، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة وإجراء عملية جراحية لسيدة بقرية هوارة عدلان تعانى من شلل نصفي وتحتاج لإجراء عملية جراحية وكشك لمساعدة زوجها المريض على ظروف المعيشة، حيث وجه المحافظ بترخيص كشك للحالة، لمساعدتها على تحمل ظروف المعيشة.
ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى الاستجابة السريعة لعدد من المشكلات الأخرى التى تم تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، حيث تم تركيب عامود إنارة جديد بشارع بحر ترسا بمنطقة الفدان التابعة لمدينة الفيوم، بدلًا من أحد الأعمدة التالفة، استجابة لاستغاثة أهالي المنطقة من ميل عامود الإنارة والخوف من سقوطه أو تشكيل خطورة على حياة المواطنين، مضيفًا أنه تم أيضًا إصلاح كسر بإحدى وصلات مياه الشرب بمنطقة العبودي استجابة لشكوى أهالي المنطقة.
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