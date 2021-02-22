اليانسون.. تعرفي على فوائده وأضراره أثناء الحمل

نقدم لكم في السطور التالية الفوائد الناجمة عن تناول اليانسون خلال فترة الحمل والأضرار التي تصاحبه عند الإكثار من تناوله وخاصصة في الشهر التاسع.





أضرار اليانسون للحامل

يزيد الينسون من الطلق

يحتوي اليانسون على مواد تقوي عضلات الرحم وبالتالي تزيد من حدة الطلق؛ مما يساعد الأم على دفع الجنين خارجا





التفاعل مع الأعشاب الأخرى

يعرف اليانسون بأن لديه خواصاُ تؤدي لتفاعلات مسببة للحساسية في حال خلطه مع أعشاب أخرى، وهناك بعض الأعشاب التي تشبه اليانسون من حيث رد الفعل التحسسي مثل: الهليون ،الكراوية ،الكرفس والكزبرة والكمون والشبت والشمر، ولذلك يجب على الحامل توخي الحذر عند خلطه بعشب آخر.





زيادة هرمون الاستروجين

يحتوي اليانسون على الاستروجين، وهو من الهرمونات التي لها ضررها في حال زيادتها عند الحامل، فيجب إستخدامه بحذر.





خفض معدل السكر

من المُمكن أن يؤدي شرب اليانسون إلى خفض مستويات السّكر في الدم لدى الحامل، ويجب تقليل شربه في فترة الحمل.





فوائد اليانسون للحامل

يجب عدم خلط الأعشاب ببعضها دون إستشارة الطبيب

يقلل من القيء والغثيان في الصباح.

يقلل أعراض الإمساك التي تصيب الحامل في بداية الحمل ونهايته.

اليانسون يعمل على فتح شهية الحامل، ويقلل من انتفاخ البطن المزعج.

كما يخفف اليانسون من حموضة المعدة وأعراض الدوخة والصداع التي ترافق الشهور الأولى من الحمل.

يساعد اليانسون على النوم الهاديء، والقضاء على الأرق.

يعد الحليب من مدرات الحليب، ويزيد من حليب الرضاعة، ويمكن شربه أثناء الطلق وبعد الولادة.