بريطانيا: اللقاحات تعمل بشكل جيد وأدت إلى انخفاض العدوى بفيروس كورونا

قالت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، إن اللقاحات تعمل بشكل جيد وأدت إلى انخفاض العدوى بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة البريطانية، عن تسجيلها 9834 إصابة و215 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 9834، لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 4115509 حالات.

وتشير هذه الإحصائية إلى تراجع في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في البلاد، حيث بلغ هذا المؤشر يوم 18 فبراير 12057 حالة، وفي 19 فبراير 12027، وفي 20 فبراير 10406 حالات.