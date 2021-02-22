كان يلهو أمام الأرض الزراعية.. غرق طفل في مياه ترعة "البنك" ببني سويف



لقي طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، مصرعه غرقًا إثر سقوطه في مياه ترعة عزبة "البنك" التابعة لمركز الفشن، جنوب بني سويف، وتم نقله جثة هامدة إلى مستشفى الفشن المركزي، وإيداعها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



وتلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العميد محمود مهني، مأمور مركز شرطة الفشن، يفيد بورود بلاغًا بغرق طفل في مياه ترعة عزبة "البنك" التابعة لدائرة المركز.



وأنتقل الرائد احمد حسين، رئيس المباحث، لموقع البلاغ، وتبين أن الطفل يدعى "مهدي ي.م" 4 سنوات، ذهب مع والده إلى الأرض الزراعية، واثناء لهوه بمفرده بالقرب من الترعة المارة أمام الأرض الزراعية فسقط في المياه، ولقي مصرعه غرقًا، قبل أن تعثر عليه أسرته جثة هامدة.



وتم إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة، وتحرر المحضر اللأزم وأخطرت النيابة العامة وصرح مدير نيابة الفشن، بدفن جثة الطفل، بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.

