نجم الأهلي يقترب من العودة للمشاركة في تدريبات الفريق

بات وليد سليمان، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قريبا من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعد تحسن حالته، وبدء المرحلة الأخيرة من التأهيل التي تستغرق15يوما.









وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن وليد سليمان حصل على حقنة بلازما منذ أسبوع تقريبا، وهناك تحسن كبير في التئام تمزق العضلة الخلفية الذي تعرض له اللاعب في وقت سابق.









وأضاف أن وليد سليمان سينتظم في التدريبات الجماعية بعد انتهاء المرحلة الأخيرة من العلاج الطبيعي والتأهيل البدني الذي يخضع له اللاعب حاليا، ويستمر لمدة١٥يوما.









ويخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام فريق سيمبا، بطل تنزانيا، في الثالثة عصر غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.









وأتم المصدر: "أورابارينا يضع أنطوي كماهجم ثالث في الترتيب بعد الثنائي وادي والجباس، واللاعب اقترب من الرحيل بنهاية الموسم الجاري".









الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز قد تأهل لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية، بعد الفوز أمام راسينج كلوب الإيفواري، مساء اليوم الأحد، بإياب دور الـ 32 الإضافي للكونفدرالية الأفريقية بهدفين نظيفين.



