الفيوم تحصد المركز الأول والرابع جمهورية فى مسابقة الإذاعة المدرسية





حققت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (الصحافة المدرسية) نتائج متميزة فى مجال مسابقات الصحافة المدرسية على مستوى الجمهورية.



حيث فازت مدرسة عبدالسيد تعيلب الابتدائية – إدارة يوسف الصديق التعليمية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة الإذاعة المدرسية.

وفازت مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية – إدارة إبشواي التعليمية، والمدرسة الثانوية الصناعية بنات بالحادقة بشرق الفيوم بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية.



وفي ذلك تقدم الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بأجمل وأرق التهاني القلبية للطلاب المشاركين فى المسابقة وفريق العمل المشرف على الطلاب والمدارس الفائزة فى المسابقة وتوجية الصحافة المدرسية بالمديرية والإدارات التعليمية وذلك للجهد المتميز المبذول فى العمل والمشاركة المتميزة والفعالة فى مسابقة الإذاعة المدرسية.