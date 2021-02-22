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زيدان يكشف موقف بنزيما من المشاركة أمام أتالانتا بدوري أبطال أوروبا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:09 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن موقف مواطنه كريم بنزيما مهاجم الملكي من المشاركة في مباراة الفريق المقبلة ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا.


وقال زيدان في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "سنرى غدًا، فلا يمكنني إخباركم الآن، ونحن لن نجازف به، فإذا لم يكن جاهزا لن يشارك ضد أتالانتا بدوري الأبطال".


وعبر "زيدان" عن حزنه بسبب الإصابات التي ضربت الفريق، قائلا: " توجد العديد من الإصابات، وآمل أن أستعيد بعض اللاعبين، لكنني لا أعرف ما إذا كان سيحدث ذلك في الأسبوع المقبل".


وأكد المدرب الفرنسي أن ريال مدريد يعيش حالة جيدة في المباريات الأخيرة، متمنيًا استمرار النتائج الجيدة في الفترة المقبلة، مشددًا على استعداده للمواجهة المقبلة ضد فريق أتالانتا الإيطالي.


ويلتقي ريال مدريد مع أتالانتا الإيطالي يوم الأربعاء المقبل، 24 فبراير، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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