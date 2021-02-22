بعد زيادة معدلات الإصابة بكورونا.. توجيهات مشددة من محافظ أسوان بارتداء الكمامة

بعد أن تلاحظ فى الآونة الأخيرة زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد سواء بالعزل المنزلى أو الحجز داخل مستشفيات العزل أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته المشددة لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الشرطة لتطبيق الإجراءات الإحترازية لمجابهة الجائحة بكل حزم من خلال تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى،





محذرًا المواطنين بضرورة الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل والسيرفيس، وأماكن التجمعات والمحال والكافيهات والمطاعم والأسواق، وكذا داخل المصالح الحكومية من أجل تحقيق المواجهة المطلوبة لإنتشار الفيروس،





لافتًا إلى أنه سيتم محاسبة المسئولين في حالة تراخى وقصور الرقابة المطلوبة لمنع إقامة الأفراح وسرادقات العزاء مع إتخاذ إجراءات الغلق حيال قاعات الأفراح ودور المناسبات المختلفة، بالإضافة إلى مراقبة الفنادق الثابتة والعائمة السياحية وخاصة مع توافد حركة السياحة الداخلية، وتابع اللواء أشرف عطية مع وكيل وزارة الصحة الدكتور إيهاب حنفى بيان معدلات الإشتباه والإصابة والتي شهدت تزايد خلال الأيام الماضية





حيث جارى متابعة الحالات المتوسطة بالعزل المنزلى بالتنسيق مع المتطوعين من المجموعات الشبابية والجمعيات الأهلية، علاوة على الحالات فوق المتوسطة المحتجزة داخل 11 مستشفى للعزل موزعة بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أن هناك تعليمات لمواصلة عمل لجان المتابعة الميدانية من الجهات المعنية وخاصة من لهم حق الضبطية القضائية من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم لتكثيف الحملات على كافة المحال التجارية والأسواق ومواقف السيرفيس لتطبيق الإجراءات الإحترازية بكل حسم وإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين.