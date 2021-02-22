طرق تنظيف مرتبة السرير من البقع

يجب الحرص على تنظيف المرتبة من البقع لإعادتها نظيفة كما كانت؛ حيث يفضّل استخدام قطعة قماش (أو إسفنجة) بدلًا من المناشف الورقية التي يمكن أن تتحلل، وعن طرق إزالة البقع في المرتبة إليكم التالي:





بقع التبول اللاإرادي

1. يجب إحضار كوب من "بيروكسيد الهيدروجين" بنسبة 3٪، فتخلط فيه ثلاث ملاعق كبيرة من صودا الخبز وبضع قطرات من سائل الغسيل فيه حتى يذوب. يُفرغ الخليط في زجاجة ذات رذاذ، ويرش على البقعة ويترك لساعتين على الأقل.





بقع الدم

تتطلّب بقع الدم المسارعة إلى تنظيفها، باستخدام الماء البارد، لأن الماء الدافئ سيساعد في تثبيت البقعة.

ثمّ، تُمسح بقعة الدم بـ"بيروكسيد الهيدروجين"، بنسبة 3٪، بالإضافة إلى قطعة قماش نظيفة حتى تختفي البقعة. يوضع بضع قطرات من منظف الغسيل مباشرة على المرتبة لتفتيت الدم، فتنظيفه.





بقع التقيؤ