دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني والقنوات الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيمبا التنزاني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، وذلك غدًا الثلاثاء 23 فبراير 2021، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب بنجامين مكابا الوطني، في دار السلام عاصمة تنزانيا.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

أعلنت مجموعة قنوات بي ان سبورتس المالكة لحقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا عن نقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني على القناة بي ان سبورتس 7 - beIN Sports HD 7.





ونجح النادي الأهلي في الفوز بمباراته الأولى دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بثلاثيةٍ نظيفة على حساب نادي المريخ السوداني، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.





وتصدر الأهلي المجموعة بهذا الانتصار، بفارق الأهداف عن نادي سيما الذي فاز في المباراة الأولى على فيتا كلوب.







