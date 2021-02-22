Advertisements

دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني والقنوات الناقلة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:02 ص
بوابة الفجر
Advertisements
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيمبا التنزاني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، وذلك غدًا الثلاثاء 23 فبراير 2021، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب بنجامين مكابا الوطني، في دار السلام عاصمة تنزانيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني
أعلنت مجموعة قنوات بي ان سبورتس المالكة لحقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا عن نقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني على القناة بي ان سبورتس 7 - beIN Sports HD 7.

ونجح النادي الأهلي في الفوز بمباراته الأولى دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بثلاثيةٍ نظيفة على حساب نادي المريخ السوداني، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

وتصدر الأهلي المجموعة بهذا الانتصار، بفارق الأهداف عن نادي سيما الذي فاز في المباراة الأولى على فيتا كلوب.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني مباريات دوري أبطال إفريقيا مباراة الأهلي المقبلة دوري ابطال افريقيا القنوات الناقلة الأهلي وسيمبا التنزاني الأهلي وسيمبا التنزاني

أخبار تهمك

وقف الإعلامية مي حلمي وتحويلها للتحقيق.. تفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

طبيب الأهلي يكشف موعد عودة ناصر ماهر للتدريبات

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من "الأوقاف" على إقامة التراويح بالمساجد في رمضان

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إصابة وزيرة التجارة والصناعة بفيروس كورونا المستجد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وقف برنامج تامر أمين شهرين.. وإحالة البلاغات المُقدمة للنائب العام

منذ حوالي 19 ساعة

وفاة فنان شهير بعد معاناة مع المرض

منذ حوالي 11 ساعة

رد فعل ساسي بعد أنباء رحيله عن الزمالك

منذ ساعتين

بالصور.. قرار وقف مي حلمي وتحويلها للتحقيق بسبب الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يحسم موقفه من ضم فيراري الزمالك السابق

منذ حوالي 12 ساعة

نجم بيراميدز على أعتاب الرحيل نهاية الموسم الحالي

منذ ساعة و نصف

الأهلي يصدم أحمد فتحي بهذا القرار

منذ حوالي 13 ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباراة يوفنتوس وكروتوني

منذ ساعة

نداء عاجل من وزارة الصحة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. نجلاء بدر تعلن إصابتها بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 10 ساعة

"الصحة": هذه الفئات ستحصل على لقاح كورونا مجانًا

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:07 م

أول تعليق من "الأوقاف" على إقامة التراويح بالمساجد في رمضان

رد فعل ساسي بعد أنباء رحيله عن الزمالك

09:32 ص

نجم بيراميدز على أعتاب الرحيل نهاية الموسم الحالي

10:00 ص

"الصحة": هذه الفئات ستحصل على لقاح كورونا مجانًا

10:57 م

الأهلي يحسم موقفه من ضم فيراري الزمالك السابق

11:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»