مصرع شخصين وإصابة 3 في إنقلاب "فان باص" ببني سويف



لقي شخصين مصرعهما، وأصيب 3 آخرون، في حادث سير بمحافظة بني سويف، وقع، اليوم الاثنين، إثر إنقلاب سيارة "فان باص" بالطريق الصحراوي الشرقي، بعد نفق سنور بحوالي 2 كيلو متر، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي.



وتلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير بالطريق الصحراوي الشرقي، إثر إنقلاب سيارة "فان باص" نتج عنه متوفين و3 مصابين.



ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف بإشراف الدكتور أشرف يعقوب، مدير الفرع، بـ4 سيارات إسعاف نقلت ضحايا الحادث إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وتم إيداع جثتي المتوفين بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، ويجرى علاج المصابين تحت إشراف الدكتور محمد شعبان، مدير عام المستشفى.



وبالإنتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه وفاة شخصين، هما: عبد الستار يونس علي، 62 سنة، وإلهام صلاح محمد، 51 سنة، وإصابة 3 آخرون، هم: ماهر رجب محمد، 43 سن، بإشتباه ما بعد الإرتجاج، ويونس علي طه، 16 سنة، بإشتباه كسر بالساق الأيسر، وسعيد ايمن عبد القادر، 14 سنة، كفر بإشتباه كسر الساق الأيسر، جميعهم يقيمون كفر الدوار بمحافظة البحيرة.



وجرى إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللأزمة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفن جثتي المتوفين، بناءًا على تقرير مفتش الصحة المحتص.

