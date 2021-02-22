محمد سليمان يلتقي بـ ماجد الكدواني في مسلسل "ولاد ناس"





تعاقد الفنان محمد سليمان على المشاركة في مسلسل "ولاد ناس"، والمسلسل ينتمى لنوعية أعمال الـ 10 حلقات، ومن المُقرر عرضه قريبًا عبر إحدى المنصات الإلكترونية.



مسلسل "ولاد ناس" من تأليف محمد عز، كريم يوسف، أحمد الجندي، سامح جمال، وهو بطولة ماجد الكدواني، وفاء صادق، معتز هشام، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من إخراج أحمد الجندي وهو من إنتاج أحمد الجناينى.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد سليمان الدرامية مسلسل "خيط حرير" وهو بطولة مي عز الدين، سوسن بدر، محمود عبد المغني، نيقولا معوض، مي سليم، صفاء الطوخي، ولاء الشريف محمد علي رزق، إخراج إبراهيم فخر، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك.