حواس: مصر ليس بها ثلث آثار العالم.. ولكن بها أهمهم (فيديو)

قال الدكتور زاهي حواس، عالم الأثار المصرية، إن مصر ليس بها ثلث آثار العالم، ولكن بها أهم آثار في العالم، حيث يوجد بلاد لديها آثار كثيرة جدا ولكن ليس لها قيمة مثل قيمة الآثار المصرية، لافتا إلى أن الأقصر أهم منطقة أثرية في العالم كله.





وعن تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني، أشار "حواس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أنه لا يوجد أي دليل اطلاقا لتفسير هذه الظاهرة الفلكية، وكل ما قيل عن الظاهرة عبارة عن تكهنات.



