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طريقة مُجربة لإزالة المناكير من السجاد بسهولة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:14 ص
بوابة الفجر
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هناك طريقة مجربة لإزالة المناكير من السجاد بسهولة عن طريق اتباع الخطوات التالية:
 
• تُبلل بقعة طلاء الأظافر، بماء بارد.
• تُرشّ كمّية متوسّطة من رذاذ الشعر (سبراي) على بقع طلاء الأظافر، ويُتبع ذلك برش القليل من الكحول المحمر.
• باستخدام فرشاة أسنان صغيرة، تُفرك بقعة طلاء الأظافر لنحو دقيقة. أثناء تنظيف البقعة، بالفرشاة، يُسكب الماء البارد مباشرة على البقع.
• يُسكب مزيل طلاء الأظافر الخالي من الأسيتون على البقعة، مع الاستمرار في تنظيفها بالفرشاة.
• تُمسح البقعة برفق (لا يجب فركها) بقطعة قماش بيضاء حتى يختفي كل لون طلاء الأظافر.
• تستخدم مكنسة كهربائية رطبة/ جافة حول بقعة البقعة لإزالة السائل الزائد.
• تُكرر هذه العملية، حتى تختفي البقعة تمامًا.

تنبيه مهم
• السجادة الداكنة: يُستخدم الكحول المحمر أو بخاخ الشعر (سبراي)، لتقليل خطر تبييض لون السجادة.
• السجادة الفاتحة: إذا كانت السجادة بيضاء أو فاتحة اللون، يُستخدم مزيل طلاء أظافر لا يحتوي على الأسيتون.

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