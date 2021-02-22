طريقة مُجربة لإزالة المناكير من السجاد بسهولة

هناك طريقة مجربة لإزالة المناكير من السجاد بسهولة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

• تُبلل بقعة طلاء الأظافر، بماء بارد.

• تُرشّ كمّية متوسّطة من رذاذ الشعر (سبراي) على بقع طلاء الأظافر، ويُتبع ذلك برش القليل من الكحول المحمر.

• باستخدام فرشاة أسنان صغيرة، تُفرك بقعة طلاء الأظافر لنحو دقيقة. أثناء تنظيف البقعة، بالفرشاة، يُسكب الماء البارد مباشرة على البقع.

• يُسكب مزيل طلاء الأظافر الخالي من الأسيتون على البقعة، مع الاستمرار في تنظيفها بالفرشاة.

• تُمسح البقعة برفق (لا يجب فركها) بقطعة قماش بيضاء حتى يختفي كل لون طلاء الأظافر.

• تستخدم مكنسة كهربائية رطبة/ جافة حول بقعة البقعة لإزالة السائل الزائد.

• تُكرر هذه العملية، حتى تختفي البقعة تمامًا.





تنبيه مهم

• السجادة الداكنة: يُستخدم الكحول المحمر أو بخاخ الشعر (سبراي)، لتقليل خطر تبييض لون السجادة.