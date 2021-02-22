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وصفة مذهلة للتخلص من الهالات السوداء نهائيا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:19 ص
بوابة الفجر
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نقدم لك وصفة البطاطس وزيت اللوز لتتخلصي من الهالات السوداء في شكل نهائي وللحصول على بشرة خالية من الارهاق:
 
مكونات الوصفة
- شريحتان من البطاطس.
- ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.
- ملعقة كبيرة من الليمون الحامض.

طريقة التحضير والتطبيق
في البداية، ضعي البطاطس في الخلاط الكهربائي، واطحنيها الى أن تصبح ناعمة جداً. 

من ثم، أضيفي إليها زيت اللوز الحلو والليمون الحامض. 

اخلطي المكونات مجدداً مع بعضها البعض حتى تصبح خليطاً متجانساً.

طبقي الخليط تحت العينين، واتركيه مدة عشرين دقيقة. بعدها، أزيلي الخليط بالغسول الملائم.

واظبي على تطبيق هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع.

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