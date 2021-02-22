موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة فى الدوري الإنجليزي

حقق نادي مانشستر يونايتد فوزا هاما أمام نظيره نادي نيوكاسل يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن يواجه نادي مانشستر يونايتد نظيره نادي تشيلسي يوم الأحد القادم فى الجولة القادمة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





وتقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



