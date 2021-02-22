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عاجل.. "تنظيم الاتصالات" يلزم شركات المحمول بإخطار المستخدمين بأية خصومات عند كل عملية شحن

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:21 ص
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
أحمد الشيخ
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أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات تنظيمية لشركات المحمول العاملة بالسوق المصري بضرورة إخطار المستخدم عند القيام بشحن الرصيد - سواء عن طريق كروت الشحن أو بأي وسيلة أخرى– بأية خصومات أو مديونيات يتم خصمها "إن وجدت"، مثل الضريبة، أو مقابل الخدمات الترفيهية، وخدمات سلفني وغيرها، وذلك من خلال رسالة نصية تصل للمستخدم فور الشحن، تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة القرارات التي يتخذها الجهاز في إطار الحفاظ على حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات.


وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أطلق في وقت سابق الكود المختصر المجاني * 155# للاستعلام عن أو إلغاء خدمات القيمة المضافة والتي تشمل ما تقدمه شركات المحمول من خدمات ترفيهية باشتراك يومي أو شهري كالمسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية والرياضية أو الألعاب الإلكترونية وغير ذلك من الخدمات الترفيهية.

وجاء هذا الإجراء بعد أن تم رصد شكاوى المستخدمين المتعلقة بهذه النوعية من الخدمات والتي تتضمن الاشتراك بدون علم وارتفاع تكلفة هذه الخدمات على المستخدمين، مما دعا الجهاز لإطلاق كود مختصر موحد بحيث يستطيع المستخدم التابع لأي شبكة محمول استخدامه مجاناً وذلك للاستعلام عن الخدمات الترفيهية التي تم الاشتراك بها إن وجدت، وكذلك إلغائها إذا رغب في ذلك دون الحاجة للبحث عن أكواد ووسائل الغاء كل خدمة من الخدمات على حده.

ويأتي ذلك في إطار حرص الجهاز الدائم على حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتلبية احتياجاتهم والاستجابة لشكواهم وتمكينهم من اختيار أنسب الخدمات ومقدميها بكل شفافية وتيسير الإجراءات والتعاملات الخاصة بها.

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