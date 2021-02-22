توجه أرتال عسكرية من مصراتة باتجاه العاصمة الليبية طرابلس

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر لها، نقلًا عن مصادرها، بتوجه أرتال عسكرية من مصراتة باتجاه العاصمة الليبية طرابلس.





وفي سياق آخر، قالت وزارة الداخلية إن فتحى باشاغا تعرض إلى محاولة اغتيال خلال رجوعه إلى مقر إقامته بمنطقة جنزور غرب طرابلس، حيث قامت سيارة مصفحة بفتح النار مباشرة على موكبه، مما نتج عنه تعرّض عنصر الحراسات المرافق للوزير لإصابة ووفاة أحد المهاجمين وإصابة اثنين منهما.