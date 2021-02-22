Advertisements

زاهي حواس يكشف تفاصيل كشف أثري جديد (فيديو)

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور زاهي حواس، عالم الأثار المصرية، إنه متواجدا حاليا في منطقة سقارة، وسينزل بيرا عمقه 30 متر، وفي نهاية البير تابوت.

وأشار "حواس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن التابوت باسم "تت عنخ" يعود للدولة القديمة، لافتا إلى أنهم أعلنوا عن عدد من الاكتشافات خلال الفترة الماضية، ومازال هناك اكتشافات جديدة سيُعلن عنها.

وأضاف الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، أن هذا البير هو أهم وأحدث اكتشاف حتى الآن.

أخبار تهمك

رد فعل ساسي بعد أنباء رحيله عن الزمالك

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الأهلي يحسم موقفه من ضم فيراري الزمالك السابق

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يصدم أحمد فتحي بهذا القرار

منذ حوالي 13 ساعة

وفاة فنان شهير بعد معاناة مع المرض

منذ حوالي 11 ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. "تنظيم الاتصالات" يلزم شركات المحمول بإخطار المستخدمين بأية خصومات عند كل عملية شحن

منذ ثلث ساعة

وقف الإعلامية مي حلمي وتحويلها للتحقيق.. تفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

بالصور.. قرار وقف مي حلمي وتحويلها للتحقيق بسبب الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

"الصحة": هذه الفئات ستحصل على لقاح كورونا مجانًا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إصابة وزيرة التجارة والصناعة بفيروس كورونا المستجد

منذ حوالي 13 ساعة

زيدان يكشف موقف بنزيما من المشاركة أمام أتالانتا بدوري أبطال أوروبا

منذ 34 دقيقة

عاجل.. وقف برنامج تامر أمين شهرين.. وإحالة البلاغات المُقدمة للنائب العام

منذ حوالي 20 ساعة

نجم بيراميدز على أعتاب الرحيل نهاية الموسم الحالي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجلاء بدر تعلن إصابتها بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من "الأوقاف" على إقامة التراويح بالمساجد في رمضان

منذ حوالي 16 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباراة يوفنتوس وكروتوني

منذ ساعة و 11 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:21 ص

عاجل.. "تنظيم الاتصالات" يلزم شركات المحمول بإخطار المستخدمين بأية خصومات عند كل عملية شحن

أول تعليق من "الأوقاف" على إقامة التراويح بالمساجد في رمضان

08:07 م

رد فعل ساسي بعد أنباء رحيله عن الزمالك

09:32 ص

زيدان يكشف موقف بنزيما من المشاركة أمام أتالانتا بدوري أبطال أوروبا

11:09 ص

"الصحة": هذه الفئات ستحصل على لقاح كورونا مجانًا

10:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»