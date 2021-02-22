زاهي حواس يكشف تفاصيل كشف أثري جديد (فيديو)

قال الدكتور زاهي حواس، عالم الأثار المصرية، إنه متواجدا حاليا في منطقة سقارة، وسينزل بيرا عمقه 30 متر، وفي نهاية البير تابوت.





وأشار "حواس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن التابوت باسم "تت عنخ" يعود للدولة القديمة، لافتا إلى أنهم أعلنوا عن عدد من الاكتشافات خلال الفترة الماضية، ومازال هناك اكتشافات جديدة سيُعلن عنها.



