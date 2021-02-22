رئيس حى غرب المنصورة يتفقد أعمال تطوير مقابر العيسوى



شن قيادات حي غرب المنصورة في محافظة الدقهلية حملات مكثفة لتطوير مقابر العيسوي.



وفى هذا الشأن تابع رئيس حى غرب المنصورة المحاسب محمد عبد الباقى، ما يتم من أعمال تطوير ورفع كفاءة مقابر العيسوى بمنطقة شارع محمود شاهين، للوقوف على نسب التنفيذ بالمشروع وإزالة أي معوقات



وأوضح رئيس حى غرب المنصورة المحاسب محمد عبد الباقى، خلال الجولة التي رافقه فيها عضو مجلس الشيوخ طارق عبد الهادى، ومحمد خفاجى مدير الطرق بحى غرب، بأن المرحلة الأولى من أعمال تطوير ورفع كفاءة مقابر العيسوى، سوف تشمل رصف المدخل الرئيسى للمقابر ابتداء من محيط مسجد العيسوى وصولا" للطريق المؤدى لمقابر الشهداء، يعقبها بالمرحلة الثانية عمل انترلوك بكافة الحارات والشوارع المتواجدة بالمقابر، إلى جانب رفع كفاءة الإنارة المتواجدة بالمكان.



فيما وجه رئيس حى غرب المنصورة، مسئولى الطرق بحى غرب، بسرعة الانتهاء من الأعمال بالمواعيد المقررة،



كما أكد رئيس حى غرب المنصورة، إنه يولي اهتماما خاصا بمشروع رفع كفاءة وتطوير مقابر العيسوى بالمنصورة، مشيرا" إلى أن رفع كفاءة وتطوير المقابر تأتى فى أطار الحفاظ على حرمة موتانا، وأن رصف حارات وشوارع المقابر ببلاط الانترلوك، حفاظا" على اهالينا من رواد المكان الذين يأتون المقابر لزيارة موتاهم، كما أن تساقط الأمطار بشكل كثيف يصعب عملية الدفن، مؤكدا أن الرصف بالإنترلوك سيمتص المياه أسفله مما يسهل تشيع الجثامين دون صعوبة في نقلها أو إدخالها المقابر.





تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بشأن المتابعة المستمرة على مدار اليوم لكافة الاعمال وتحسين مستوى الخدمات المقدمات للمواطنين.