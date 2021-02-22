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ألف سائح أجنبى ومصرى يحضرون تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:33 ص
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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في ظل الإلتزام بالإجراءات الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا ووسط حضور أكثر من ألف سائح أجنبى ومصرى تعامدت الشمس علي وجه رمسيس الثانى بمعبدي أبو سمبل في الساعة السادسة و22 دقيقة من صباح اليوم ولمدة 24 دقيقة ولمسافة 60 متر داخل بهو المعبد.


وقد أكد علي ياسين رئيس مدينة أبو سمبل السياحية بأنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فقد تم التنسيق مع مسئولي الأثار والشرطة المدنية لإحكام السيطرة من أجل تسهيل عملية دخول وخروج السائحين والزائرين لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس بقدس الأقداس،

لافتًا إلى أنه تم تقديم كافة التسهيلات الممكنة للإلتزام بالتباعد ومنع التزاحم أثناء مشاهدة هذه الظاهرة الفلكية الفريدة.
ألف سائح أجنبى ومصرى يحضرون تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى
ألف سائح أجنبى ومصرى يحضرون تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى
ألف سائح أجنبى ومصرى يحضرون تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى
ألف سائح أجنبى ومصرى يحضرون تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى
ألف سائح أجنبى ومصرى يحضرون تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى
ألف سائح أجنبى ومصرى يحضرون تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى
ألف سائح أجنبى ومصرى يحضرون تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى
ألف سائح أجنبى ومصرى يحضرون تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى

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