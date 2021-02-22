الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ"عاصفة القرش" (فيديو)





نفت الدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز الأرصاد عن بعد بالأرصاد الجوية، ما ينم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من تعرض البلاد لعاصفة القرش ، مؤكدة أنها مجرد شائعات، حيث أن البلاد تتعرض لمنخفضات جوية، وبدأت بالفعل اليوم، على المطروح والسلوم ومن المتوقع تساقط الأمطار الرعدية مصحوبة بحبات البرد.





وقالت شاكر ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد، المذاع على فضائية "تن"، إن حالة عدم الاستقرار تصاحبها أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية في بعض المناطق من السواحل الشمالية للبلاد، لافتة إلى أنه مع دخول فترة الليل تبدأ تصل الأمطار مناطق من شمال الدلتا من خفيفة إلى متوسطة.





وأضافت شاكر، أن درجات الحرارة بدأت ترتفع مرة أخرى تدريجيًا، ولكن ما زالت منخفضة أثناء الليل، مشيرة إلى أن انخفاض درجات الحرارة بدأ في مصر مع بداية شهر فبراير الجاري.





وأكدت وكيل مركز الأرصاد عن بعد بالأرصاد الجوية، أن ذروة الحالة غدًا الثلاثاء، تشهد معظم مناطق الجمهورية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مشيرة إلى أمطار متوسطة وغزيرة على السواحل الشمالية للبلاد.





وأشارت إلى أن، هذا الشتاء مختلف عن الأعوام السابقة في البلاد كلها، خاصة وأنه في وسط أوروبا وصلت درجة الحرارة إلى 25 تحت الصفر، بينما في مصر لم تنخفض درجات الحرارة بسرعة كبيرة، ولكن الأسبوع الماضي تعرضنا لمنخفض جوي أدى إلى شدة البرودة حتى وصلت درجة الحرارة العظمى على القاهرة 12 درجة يوم الأربعاء الماضي.



