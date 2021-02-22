موسيماني يستقر على الدفع بورقته الرابحة أمام سيمبا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية ضد نظيره سيمبا التنزاني في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وتنطلق مباراة الأهلي مع سيمبا التنزاني في تمام الثالثة عصرًا يوم الثلاثاء المقبل، في العاصمة التنزانية "دار السلام".





ويدرس الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الدفع باللاعب أيمن أشرف في التشكيلة الأساسية للفريق بعد تعافيه من الإصابة وجاهزيته للمباراة.





ولم يستقر موسيماني على إشراك أيمن أشرف من عدمه أمام سيمبا التنزاني، حيث يفاضل بين الدفع باللاعب في خط الدفاع بجانب بدر بانون، أو إشراكه في مركز الظهير الأيسر بدلًا من محمود وحيد.





ويرى بعض أفراد الجهاز المعاون بالأهلي عدم الاستعجال في اشراك أيمن أشرف حتى لا تتفاقم إصابته، والاعتماد على ياسر إبراهيم ومحمود وحيد خاصة بعد ظهورهم بمستوي جيد في مباراة المريخ.





ويتصدر الأهلي ترتيب مجموعته ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 3 نقاط بعد فوزه على فريق المريخ السوداني بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى من دور المجموعات الإفريقي.



