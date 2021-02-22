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مدرب موناكو يكشف سر الفوز على باريس سان جيرمان

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:31 م
كوفاتش
كوفاتش
وكالات
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يرى نيكو كوفاتش مدرب موناكو أن السيطرة على كيليان مبابي هو السبب وراء الفوز على باريس سان جيرمان بنتيجة هدفين دون رد في الدوري الفرنسي.

أشار كوفاتش إلى أن فريقه كان عليه أن يوقف خطورة كيليان مبابي، ويحرمه من اللعب بحرية.

وأصبح موناكو أول فريق يفوز على سان جيرمان مرتين في موسم واحد بالدوري الفرنسي، منذ أن نجح نانسي في هذا بموسم 2011-2012.

وقال كوفاتش في تصريحات إعلامية: "أشعر بسعادة كبيرة بسبب أداء الفريق، باريس سان جيرمان فريق رائع".

وأوضح: "لعبنا بشكل جاد واجتهدنا للغاية على مدار الـ90 دقيقة، وحققنا الفوز بجدارة، لم تسنح العديد من الفرص لفريق سان جيرمان، يجب أن أهنئ لاعبي فريقي".

وأضاف: "كان علينا إيقاق كيليان مبابي لأنه مهاجم متميز، حرمناه من الاستحواذ على الكرة بوجود ثلاثة لاعبين أو أربعة في مراقبته، في الدفاع ، أظهرنا وجها آخر لموناكو لأن المنافس لم تتح له العديد من الفرص".

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