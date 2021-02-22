مفاجآت بالجملة في تشكيل سيراميكا أمام غزل المحلة

أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة غزل المحلة، في دور ال 32 من بطولة كأس مصر.





ويلتقي سيراميكا كليوباترا في الثانية والنصف مساء اليوم الاثنين، على ملعب حرس الحدود في الماكس بالإسكندرية، ضمن مباريات دور ال 32 من بطولة كأس مصر.





وقرر المدير الفني أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - فابريس نجاه - سيف تقا

خط الوسط: رجب عمران - ضياء قنديل - محمود نبيل - وينفول كوبينا

خط الهجوم: شادي حسين - أحمد غنيم





ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود شكري - شريف دابو - محمد ابراهيم - عبد الرحمن بودي - عاشور الادهم - وليد عبد المنعم - محمود صقر - أحمد ياسر ريان - مصطفى ميسي



