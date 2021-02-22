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أغنية"عيونه لما قابلوني" لـ رامي صبري تحقق 3 مليون عبر "يوتيوب"

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:35 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حققت أغنية "عيونه لما قابلوني"، للفنان رامي صبرى نجاحًا كبيرًا، وذلك بعد مرور أيام قليلة على طرحها، حيث بلغت عدد مشاهدتها لثلاثة مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "عيونه لما قابلونى"من كلمات الشاعر محمد عاطف، توزيع ومكس وماستر جلال حمداوي، تصوير عماد قاسم، ألحان رامي صبري، بيانو كريم صبري.

واحتلت الأغنية مؤخرًا المركز الأول بقائمة الأغاني الأكثر مشاهدة عبر تطبيق أنغامي، والمركز الأول أيضًا على "هواوي ميوزك".

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