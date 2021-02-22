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أسعار الذهب تسجل ارتفاعا جديدا خلال تعاملات اليوم الاثنين

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:32 م
بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار الذهب فى تعاملات الاثنين 22 -2-2021 ، بقيمة جنيهانوذلك للمرة الثانية خلال تعاملات اليوم ، على خلفية الارتفاع الذي شهدته سعر الأوقية العالمية مسجلة 1798 دولارا، وجاءت الأسعار بعد الارتفاع الأخير على النحو التالي:

 أسعار الذهب اليوم 

عيار 21 تسجل الآن 786 جنيها للجرام
عيار 18 سعر 674 جنيها .
 عيار 24 سعر 900 جنيها للجرام.
 الجنيه الذهب يسجل 6288 جنيها.

 أسعار الذهب العالمي

  ارتفعت أسعار الذهب العالمية اليوم الاثنين بعد أن بلغت أدنى مستوى فيما يزيد عن سبعة أشهر في الجلسة السابقة، إذ طغى الدعم من ضعف الدولار على الضغط الناجم عن صعود عوائد سندات الخزانة، بحسب ما نشرت "رويترز".

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1791.50 دولار للأوقية، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثاني من يوليو عند 1759.29 دولار يوم الجمعة. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1787.70 دولار.

وسجل الدولار أدنى مستوى في عدة سنوات مقابل الجنيه الإسترليني وعملات منافسة اليوم الاثنين، لكن عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية بلغت أعلى مستوى في عام، مما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.6 بالمئة إلى 27.38 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1276.92 دولار.

وزاد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 2403.08 دولار، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوى فيما يزيد عن شهر عند 2431.50 دولار.


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