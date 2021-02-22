القوى العاملة تنجح فى تحصيل 3.1 مليون جنيه مستحقات 31 عاملا بجدة

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مستحقات 31 عاملا مصريا لهم مستحقات لدي أصحاب الأعمال، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها .







وبتوجيه من الملحق العمالى وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، قام الملحق العمالي عبد الحليم محمود بالتفاوض وديا مع شركة قزاز للتجارة ، لتسوية مستحقات المواطن " السيد.ح.ع" أخصائي تسويق وحصل علي مبلغ 360 ألفا و301 ريال، كما تم تسوية مستحقات المواطن "حازم.م.ش" لدي شركة السعودية للتسويق المحدودة، وحصل علي مبلغ 158 ألفا و 791 ريالا .

وتفاوض الملحق العمالي عبد الحليم محمود مع شركة التجمع البحري الدولي وتم تسوية مستحقات المواطن "وسام.ع.ح" مهندس الكترونيات ، وديا وحصل علي مستحقاته البالغة 53 ألفا و 497 ريالا، فضلا عن مستحقات المواطن "حسين.ع.ع.أ" ويعمل عامل تنظيف بمستشفيات مركز سلطان الطبي وحصل علي 24 ألف ريال مكافأة نهاية الخدمة .







كما تم تحصيل مستحقات المواطن" أحمد.ر.ع" ويعمل مدرس عربي مدرسة الطموح الأهلية بمكة وحصل علي مستحقاته البالغة 23 ألف ريال كمكافأة نهاية الخدمة ، فضلا عن تأشيرة خروج نهائي .

ونجح الملحق العمال عبدالحليم محمود، في حصول المواطن "عمرو.أ.ف"، ويعمل أخصائي تسويق لدي مؤسسة خير أحمد بشيبش بمكة المكرمة ، وحصل علي 22 ألفا و 823 ريالا قيمة رواتب وبدل إجازات، فضلا عن حصول المواطن "حسني .ص.أ" بائع ملابس بشركة السوافي للتموين علي مستحقاته بالطرق الودية والاتفاق علي حصوله علي مبلغ ٢٠ الف ريال علي دفعتين وتم استلام الدفعة الأولى ١٠ آلاف والحصول علي تأشيرة خروج نهائي عن طريق مكتب العمل بعد رفض الكفيل نقل كفالته.



وامتد الحل الودي بحصول المواطن "أشرف.م.ع" ويعمل طباخ علي مكافأة نهاية الخدمة البالغة 16 ألفا و63 ريالا، وتذكرة طيران للعودة إلي أرض الوطن ، كما حصول العاملين"شعبان.م" ويعمل حداد و"ناصر.أ.م" عامل لدي شركة الرخام السعودي علي ١٠ آلاف ريال لكل منهم مكافأة نهاية الخدمة، وجاري استخراج تاشيرة خروج نهائى لهم.







كما تم مساعدة المواطن "محمد.س.أ" في تنفيذ الحكم الصادر له ضد مجموعة التشييد والبناء التي يعمل لديها وحصل علي ٩٧٠٥ ريالا، فضلا عن إنهاء الخلاف وديا بين المواطن "أحمد.س.أ" كاتب حجز سياحي لدي مؤسسة الصقر الذهبي للتجارة، بالحصول علي مبلغ 2000 ريال والسماح بنقل كفالته لكن لم يستطع المواطن نقلها، فتم الحصول علي الخروج النهائي عن طريق مكتب العمل.

وامتد نجاح مكتب التمثيل العمالي بجدة بحصول المواطن "أشرف.م.ع" ويعمل فني كهرباء لدي فلاح دغليب العتيبي علي مستحقاته البالغة 1980 ريالا، بالإضافة إلي نقل كفالته، فضلا عن حصول ١٨ عاملا بمهن حداد، ونجار، وعامل، علي مبلغ 2000 ريال لكل منهم بإجمالي ٣٦ ألف ريال من شركة نصيف الفجر، وجاري استخراج تأشيرات الخروج النهائي لهم.



