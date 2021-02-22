بطريرك الروم الملكيين يترأس الاجتماع الشهري للمطارنة اليوم

يترأس بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، مساء اليوم الاثنين، الاجتماع الشهري للمطارنة الكاثوليك في المقر البطريركي في الربوة بلبنان.



وعقب انتهاء فعاليات الاجتماع يصدر عن مطارنة المشرق الكاثوليك، برئاسة البطريرك بوسف العبسي عدد من التوصيات الجديدة عن الشئون الروحية للكنائس خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد.

فى سياق اخر كشف متحدث باسم ديوان الوقف المسيحي في العراق أن الاستعدادات تجري استعدادا لزيارة بابا الفاتيكان فرنسيس للبلاد في الخامس من الشهر المقبل.



وذكر الأب مارتن هرمز مدير الإعلام والعلاقات العامة فى ديوان الوقف المسيحي في العراق، لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الاثنين أن "الزيارة التاريخية لبابا الفاتيكان إلى العراق الشهر المقبل سترافقها إجراءات أمنية مشددة في الأماكن التي سيزورها من دون إعلان حظر للتجوال في المحافظات التي سيزورها".



وقال إن أمن البابا من مسؤولية الحكومة لأن هذا الأمر يمثل سمعة بلد ومن المهم أن لا يتسبب التعامل مع هذا الملف في أي مردود سلبي أمام الأعلام أو الدول الأخرى.

