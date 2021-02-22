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محافظ كفر الشيخ ونائب وزير التعليم يفتتحان المدرسة الدولية للغات

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:42 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام،اليوم الاثنين، المدرسة الدولية الحكومية، وخلال افتتاحهم المدرسة تفقدوا رصفها بالانترلوك، كذلك تجهيزات المدرسة، وتجهيز الحدائق والملاعب، وحمام السباحة.


قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن اللجنة التي تفقدت المدرسة اعتمدتها، وسيتم الاعلان عن التقدم لها أول شهر مارس المقبل، لتبدـأ الدراسة بها العام الدراسي المقبل،لتكون أول مدرسة حكومية بكفر الشيخ، تتمتع بمزيد من الأنشطة التعليمية والثقافية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ خلال تفقده للمدرسة الدولية بكفر الشيخ، إن المدرسة ستكون مميزة في كل شئ بما في ذلك معلميها، حيث سيجري الإستعانه بخبرات تعليمية متميزة، وأعدت المدرسة لتكون منارة تعليمية
.
وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المدرسة الدولية الحكومية تضم 3 مراحل تعليمية من الروضة حتى المرحلة الثانوية، وهي مدرسة لغات دولية حكومية متاحة لكل أبناء المحافظة، مشيرًا أن بها 43 فصلًا، وتستقبل أبناء المحافظة من كافة المراكز لمن يرغب من أولياء الأمور، وأنه يعتبرها بمثابة جامعة، تضاهي المدارس الدولية الخاصة بالقاهرة.


وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من تجهيز كافة الفصول، والمسرح المدرسي، موجهًا الشكر لكل العاملين الذين يبذلون جهودًا للانتهاء من الأعمال بها، مؤكدًا أن المدرسة متاحه لكل أبناء المحافظة من كافة المراكز، وتم إنشاؤها لتكون افضل من اي مدارس بالمحافظات الأخرى.


ومن جانبه قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، أنه سعيد بما شاهده من تجهيزات للمدرسة الدولية الحكومية بكفر الشيخ، فتم تجهيزها على أعلى مستوي.
وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، خلال تفقده المدرسة، أنه سيقوم بعرض إفتتاح تشغيل المدرسة على الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لإعتماد المدرسة وبدء العمل فيها بأسرع وقت.

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إستقبل اليوم الاثنين، الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، لافتتاح المدرسة الدولية الحكومية، ومبنى الابداع والابتكار والموهوبين وتفقد منفذ الوحدة المنتجة بمدرسة الوحدة العربية، بالاضافة الي تفقد المسرح المدرسي بغرب مدينة كفرالشيخ.
محافظ كفر الشيخ ونائب وزير التعليم يفتتحان المدرسة الدولية للغات
محافظ كفر الشيخ ونائب وزير التعليم يفتتحان المدرسة الدولية للغات
محافظ كفر الشيخ ونائب وزير التعليم يفتتحان المدرسة الدولية للغات
محافظ كفر الشيخ ونائب وزير التعليم يفتتحان المدرسة الدولية للغات
محافظ كفر الشيخ ونائب وزير التعليم يفتتحان المدرسة الدولية للغات
محافظ كفر الشيخ ونائب وزير التعليم يفتتحان المدرسة الدولية للغات

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