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ارتفاع حصة الولايات المتحدة في واردات النفط الهندية 11%

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:48 م
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات من مصادر أن حصتي كندا والولايات المتحدة في واردات النفط الهندية لشهر يناير ارتفعتا إلى مستوى قياسي بلغ 11 بالمئة، بينما تراجعت حصتا الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية.

استورد ثالث أكبر اقتصاد في آسيا حوالي 4.8 مليون برميل يوميا من النفط في يناير، بانخفاض ستة بالمئة عن الشهر السابق وأعلى قليلا من نفس الفترة من العام السابق.

وزادت واردات الهند من كندا والولايات المتحدة إلى مثليها تقريبا من ديسمبر إلى 142 ألف برميل يوميا و367 ألف برميل يوميا على التوالي. وبرزت الولايات المتحدة كرابع أكبر مورد للهند بعد الإمارات العربية المتحدة.

تستورد الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، ما يزيد على 80 بالمئة من احتياجاتها من الخام وتعول بشكل كبير على الشرق الأوسط.

غير أن اعتمادها على الشرق الأوسط آخذ في التراجع إذ تنوع شركات التكرير مصادر الخام للتحوط من اضطراب الإمدادات وتشتري نفطا أرخص من أماكن أخرى لتعزيز الهوامش.

وانخفضت حصة نفط الشرق الأوسط في واردات الهند النفطية الشهر الماضي إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر بنحو 61 بالمئة بسبب انخفاض الإمدادات، في حين انخفضت حصة أمريكا اللاتينية إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر بنحو 6.4 بالمئة.

وقلص العراق صفقات إمدادات النفط السنوية لشركات التكرير الهندية لعام 2021.

أدى انخفاض الإمدادات من الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية إلى انخفاض حصة دول أوبك في واردات الهند الإجمالية من النفط إلى مستوى قياسي منخفض في الفترة من أبريل إلى يناير.

 

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