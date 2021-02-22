صيانة وتركيب 130 كشاف إنارة بشوارع وقرى إهناسيا ببني سويف



أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الاثنين، عن الانتهاء من تركيب وصيانة 130 كشاف إنارة بمركز إهناسيا بشارع ترعة السلطاني بمدينة اهناسيا، وقرى "براوة والمعصرة وننا" تحت إشراف المحاسب نشأت معبد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا.



وتضمنت مجهودات الوحدة المحلية، إزالة فورية في المهد لحالة تعد بزمام قرية البهسمون التابعة لمجلس قروي براوة بالاشتراك مع الجهات الأمنية والمعنية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف حملات إزالة التعديات في المهد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بينما تقوم الوحدة بتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين لسرعة إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفق القوانين واللوائح المنظمة لذلك.



وفي ملف النظافة والتجميل ورفع كفاءة الإنارة العامة قامت الوحدة بحملة نظافة لمناطق متفرقة من المدينة تم خلالها رفع 118 طنا من كميات القمامة من محيط المصالح الحكومية والمدارس والمستشفيات والأحياء وجمع المخلفات المنزلية من مجلس قروي ننا وقاي والعواونة والنويرة وبراوة، مع التخلص الآمن من هذه المخلفات بنقلها لمصنع السماد العضوي بسمسطا، كما تم صيانة 130 كشافا بشارع ترعة السلطاني وقرية براوة وعزبة المعصرة وقرية ننا.



فيما تم تحرير عدة محاضر لعدد من المواطنين الغير ملتزمين بإرتداء الكمامات الواقية، وذلك خلال الحملات التي تنظمها رئاسة الوحدة المحلية على المقاهي والمحال التجارية ووسائل النقل العام ومواقف السيارات ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللأزمة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا.



ومن جانبه شَدَّدَ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على التصدي بحزم تجاه القيام بأعمال البناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة وتكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة وصيانة الأعمدة الكهربائية بشوارع وطرق المدن والقرى بهدف توفير الدعم الكامل لكافة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في شتى القطاعات.

