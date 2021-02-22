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تزامنًا مع جولة وزيرة الصحة.. إلى أين وصلت منظومة التأمين الصحي في الأقصر؟

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:46 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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بالتزامن مع جولة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، في الأقصر، لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل، فهناك إنجازات كبيرة تحققت منذ انطلاق المنظومة.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن أحدث مستجدات سير عمل منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة الأقصر.

جولة وزيرة الصحة
تتابع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، سير العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الاقصر، بتفقد عددًا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة المدرجة ضمن المنظومة.

مستجدات التأمين الصحي
وكشف الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، الذي رافق الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن إجمالي الملفات المسجلة بكافة الوحدات والمراكز الصحية بالأقصر حوالي 809 آلاف ملف فردي بواقع 208.5 ألف ملف عائلي، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة الجديدة بالمحافظة بداية من شهر أكتوبر 2019 وحتى الآن، بما يعادل نسبة تسجيل 63.5% من إجمالي سكان المحافظة.

تكلفة المشروع
بينما جاء إجمالي تكلفة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، تبلغ 9.625 مليار جنيه، تشمل 7.300 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية المقرر عملها ضمن المنظومة الجديدة والبالغ عددها 59 مركزا ووحدة صحية و7 مستشفيات، بالإضافة إلى 1.800 مليار جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغيرالطبية لتلك المنشآت، و525 مليون جنيه تكلفة التشغيل للمنظومة لمدة ثلاثة شهور.

تعتبر محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى، والتي تشمل (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الأقصر، أسوان، جنوب سيناء)، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر 2019.

وأعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية أداة الدولة لتقديم خدمات التأمين الصحي الشامل الجديد للمنتفعين، عن تسجيل 18 منشآة صحية بمحافظة الأقصر تابعة للهيئة من جانب الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، على أن تؤدى مهامها في أداء الخدمات الطبية وفق معايير الجودة العالمية.

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