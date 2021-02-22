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السيطرة على حريق بمنزل بكفر شكر و6 حالات اختناق

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:47 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تمكنت أجهزة الحماية المدنية والوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر، بمحافظة القليوبية، من السيطرة على حريق اندلع بمنزل بقرية كفر مروان التابعة لمركز كفر شكر، بسبب ماس كهربائي.

وأسفر الحريق عن تلفيات بمحتويات المنزل، وإصابة 6 مواطنين بحالات اختناق خلال عمليات الإطفاء، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق، وتحديد أسبابه وملابساته، وطلب تحريات المباحث والاستعلام عن حالة المصابين بالاختناق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر، بنشوب حريق بمنزل بقرية كفر مروان دائرة المركز.

انتقل اللواء هشام رفعت رئيس مدينة ومركز كفر شكر، والمقدم محمد عماد رئيس مباحث المركز، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتدادة للمنازل المجاورة.

تبين من المعاينة أن الحريق نتج عن ماس كهربائي بالمنزل، ملك المواطن "الشحات.ع"، وأنه تسبب في 6 حالات اختناق بين المواطنين، وأسفر عن بعض التلفيات بالمنزل ومحتوياته، وجرى إسعاف المصابين في مكان الحادث، وانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق.

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