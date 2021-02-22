'محررو النقابات' تعلن دعم مرشحيها في انتخابات 'الصحفيين'

أعلنت شعبة "محرري النقابات المهنية" تحت التأسيس، عن دعمها للزميلين دعاء النجار، وإسلام أبازيد، خلال منافستهما في انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، والمقرر إجراؤها شهر مارس المُقبل، ممثلان عن الشعبة.





وأوضحت الشعبة، في بيان لها، اليوم الإثنين، أن دعم الزميلين يأتي انطلاقًا من خبرتهما في الشأن النقابي، وحرصهما الدائم على مصالح الزملاء، على مدار عملهما في تغطية أنشطة النقابة الممتد لعدة سنوات، الأمر الذي يجعلهما على دراية كاملة بأوجاع المهنة، ومطالب ضالزملاء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.





وأعربت الشعبة عن امنياتها بالتوفيق لجميع الزملاء الذين أعلنوا نيتهم الترشح في "مارثون انتخابات الصحفيين"، حيث أن الفترة المقبلة تستوجب تضافر الجهود من أجل خدمة الكيان النقابي، في ظل ما تواجهه المهنة من أزمات وتحديات.





تتلقى اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري، الطعون والتنازلات للمرشحين، بداية من غدٍ الثلاثاء، وحتى السبت المقبل، لمدة 5 أيام، على أن تعقد اللجنة مؤتمرًا صحفيًا لإعلان الأسماء النهائية بعد ذلك.



