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'محررو النقابات' تعلن دعم مرشحيها في انتخابات 'الصحفيين'
الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:47 م
ميسون أبو الحسن
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أعلنت شعبة "محرري النقابات المهنية" تحت التأسيس، عن دعمها للزميلين دعاء النجار، وإسلام أبازيد، خلال منافستهما في انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، والمقرر إجراؤها شهر مارس المُقبل، ممثلان عن الشعبة.
وأوضحت الشعبة، في بيان لها، اليوم الإثنين، أن دعم الزميلين يأتي انطلاقًا من خبرتهما في الشأن النقابي، وحرصهما الدائم على مصالح الزملاء، على مدار عملهما في تغطية أنشطة النقابة الممتد لعدة سنوات، الأمر الذي يجعلهما على دراية كاملة بأوجاع المهنة، ومطالب ضالزملاء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.
وأعربت الشعبة عن امنياتها بالتوفيق لجميع الزملاء الذين أعلنوا نيتهم الترشح في "مارثون انتخابات الصحفيين"، حيث أن الفترة المقبلة تستوجب تضافر الجهود من أجل خدمة الكيان النقابي، في ظل ما تواجهه المهنة من أزمات وتحديات.
تتلقى اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري، الطعون والتنازلات للمرشحين، بداية من غدٍ الثلاثاء، وحتى السبت المقبل، لمدة 5 أيام، على أن تعقد اللجنة مؤتمرًا صحفيًا لإعلان الأسماء النهائية بعد ذلك.
وكانت قد تلقت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري، 55 طلب للترشح على عضوية مجلس نقابة الصحفيين، و6 طلبات للترشح على مقعد النقيب، بانتخابات التجديد النصفي المقرر اجراؤها في 5 مارس المقبل.
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