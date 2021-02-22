هكذا يظهر خالد سرحان في مسلسلي"المداح" و"اللى ملوش كبير"







يعيش النجم خالد سرحان حالة من النشاط الفنى المكثف فى الوقت الجارى ، لإشتراكة فى أكثر من عمل درامى ، فمنهم مسلسل "المداح" للنجم حماده هلال ، والمقرر عرضه على أحد القنوات الفضائية فى المارثون الرمضاني المقبل.



وقال خالد سرحان في تصريحات صحفية له أنه يُجسد فى مسلسل «"المداح" شخصية تدعى "حسن أبن الشيخ سلام" ، وهو شقيق "صابر" الذي يقوم بدوره الفنان حمادة هلال، ووالده "الشيخ سلام" والذي يجسد دوره الفنان أحمد بدير ، ووالدتة الفنانة القديرة حنان سليمان ، مُشيرًا إلى أنه بدأ تصوير أولى مشاهده في العمل والتى جمعته مع الفنان حمادة هلال .



وقال خالد سرحان أن ما جذبه للمشاركة في العمل هو أنه به تحديات كثيرة، بالإضافة إلى أحداثة كثيفة وسريعة، ولا يوجد به مشهدًا سهلًا ، حيث يقدم صناع العمل وجبة فنية دسمة للمشاهد تجعلة فى حالة من الإثارة والتشويق، طوال حلقات المسلسل، وهو ما يسعى إليه صناع ونجوم العمل بتقديم سياق درامي بطابع غنىي من الأحداث.



وأوضح خالد سرحان أن أحداث مسلسل "المداح" تدور حول الروحانيات والإبتهالات والأناشيد والموشحات الدينية وجلسات الذكر والمديح وغيرها.



مسلسل "المداح" بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحى خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدى رفعت، بسمة ماهر وآخرين ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسرى ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.



وفى سياق آخر، عاد الفنان خالد سرحان ، مؤخرًا لاستئناف تصوير مشاهدة بشكل مكثف داخل أحداث مسلسل "اللى ملوش كبير" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز على أن يستكمل المتبقى منها بصفة دورية، ومن المقرر عرضة على أحد القنوات الفضائية فى المارثون الرمضانى المقبل.



وأكد خالد سرحان، أنه يجسد خلال الأحداث شخصية تدعى "رفعت الدهبي" مُوضحًا أن أغلب مشاهدة مع الفنان خالد الصاوي وأحمد العوضي، وأن المسلسل فى إطار من الإثارة والتشويق.



مسلسل "اللى ملوش كبير" تدور أحداثه فى إطار درامي مشوق حول "غزل" الذى تجسد دورها الفنانة ياسمين عبد العزيز التي تتزوج من رجلاً مسنًا يكبرها فى العمر بمراحل، وتدخل فى صراع مع والدها بسبب قسوتة عليها.



مسلسل "اللى ملوش كبير" بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، خالد الصاوى ، خالد سرحان ، دنيا عبد العزيز ، محمود حافظ، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض ، فتوح أحمد ، كريم عبد الخالق وآخرين ، وعدد كبير من النجوم الشباب وهو من إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى ، ومن سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.



والجدير بالذكر أن الفنان خالد سرحان، أنتهى مؤخرًا من تسجيل أغنية تتر مسلسلة الإذاعى الجديد "بينى و بينك"، حيث شارك خالد فى غناء تتر الإغنية بمشاركة الفنانة نشوى مصطفى، وتحمل الأغنية إسم العمل، وهى من كلمات أحمد شوقي، وألحان وتوزيع أكرم عادل.