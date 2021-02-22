مصادر: الإمارات صمام الأمان ضد الإرهاب في الصومال

قالت مصادر، إن الإمارات لعبت دورًا أساسيًا في الصومال على الصعيدين العسكري والإنساني، بجهد محوري مخلص في بناء الأجهزة الأمنية.

وأضاف أن استراتيجية الإمارات دعمت الأمن والاستقرار بـ3 محاور رئيسية ارتكزت عليها في الصومال، مستهدفة بناء الأجهزة الأمنية لردع الجماعات المسلحة المتطرفة.

وساهمت الإمارات، في بناء الأجهزة الأمنية وتدريب جنود صوماليين.