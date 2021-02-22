ماذا يحدث لحسابات مستخدمي WhatsApp الذين لا يقبلون سياسة الخصوصية الجديدة





أثار تطبيق WhatsApp جدلًا كبيرًا حول تحديث سياسة الخصوصية الجديد، والذي تم طرحه في البداية في يناير في وقت سابق من هذا العام، ولكن أعلنت شركة WhatsApp عن تأجيل تحديث السياسة إلى 15 مايو.





وتتولى الشركة الآن مهمة شاقة تتمثل في تثقيف المستخدمين حول كيفية تأثير السياسات الجديدة على بياناتهم الخاصة.





وأجابت WhatsApp على أحد أهم الأسئلة المتعلقة بتحديث سياسته، والتي يجب على المستخدمين الموافقة عليها قبل 15 مايو، ماذا سيحدث لحساب WhatsApp الخاص بك إذا اخترت عدم قبول تحديث سياسة الخصوصية؟ ماذا يحدث بعد الموعد النهائي؟





إذا لم تقبل تحديث الخصوصية، فلن يتم حذف حساب WhatsApp الخاص بك - على الأقل ليس على الفور. ستدفع الشركة، كما أعلنت يوم السبت الماضي، لافتات جديدة داخل التطبيق لتوضيح تغييرات السياسة بشكل أفضل.





تقول أن لديك وقتًا كافيًا لمراجعة "التغييرات وفقًا لسرعتك الخاصة وبما يناسبك". لن تؤثر على محادثاتك الشخصية بأي شكل من الأشكال. ويعد استخدام ميزات الأعمال والمدفوعات، التي ستتم مشاركة بياناتها مع Facebook لاستهداف الإعلانات بشكل أفضل، أمرًا اختياريًا.





الآن، لديك ما يقرب من ثلاثة أشهر لمنح سياسة الخصوصية قراءة شاملة والضغط على زر "قبول". إذا لم تكن كذلك، فعندئذٍ يأتي يوم 15 مايو، ستكون وظائف WhatsApp الخاصة بك محدودة. وفقًا لصفحة الأسئلة الشائعة الرسمية، "لفترة قصيرة، ستتمكن من تلقي المكالمات والإشعارات، ولكن لن تتمكن من قراءة الرسائل أو إرسالها من التطبيق". بالإضافة إلى أن هذا الوقت القصير سوف يمتد لبضعة أسابيع.





لا تنتهي القصة هناك. العودة إلى ما إذا كان سيتم حذف حساب WhatsApp الخاص بك إذا كنت لا تقبل السياسات الجديدة أم لا؟ الجواب نعم - لكن بعد 120 يوماً. سيطبق عملاق المراسلة المملوك لـ Facebook سياسة المستخدمين غير النشطين على أولئك الذين لا يقبلون التغييرات.





هذا يعني أنك إذا لم تقبل التغييرات خلال الـ 120 يومًا القادمة، فسيتم حذف حساب WhatsApp الخاص بك. ستفقد الوصول إلى جميع الدردشات الخاصة بك.





أدى الغضب والارتباك الهائل إلى تأخير الشركة في طرح البرنامج حتى 15 مايو. تحول عدد من المستخدمين منذ ذلك الحين إلى تطبيقات مراسلة أكثر تركيزًا على الخصوصية مثل Telegram و Signal. سيكون من المثير للاهتمام معرفة مدى التأثير الذي سيحدثه هذا التغيير في السياسة في قاعدة مستخدم WhatsApp الضخمة التي يبلغ قوامها 2 مليار مستخدم.