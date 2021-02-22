مواصفات وأسعار شيفروليه Bolt EV الكهربائية

كشفت شركة شيفروليه الأمريكية الرائدة في صناعة السيارات عن تقديم الموديل الجديد من سيارتها الكهربائية Bolt EV.





ويتم طرح الموديل خلال فصل الصيف القادم بسعر يبدأ من 32 ألف دولارا تقريبا أى مايعادل 608,000 جنيه تقريبًا





ويعتمد الموديل على نفس نظام الدفع المكون من محرك كهربائي بقوة 150 كيلووات/204 حصان، مع عزم الدوران الأقصى 360 نيوتن متر.





ويتولى تغذية النظام بالتيار اللازم بطارية سعة 65 كيلو وات ساعة، تصل بالموديل Bolt EV إلى مدى سير 416 كلم و402 كلم في الموديل Bolt EUV.





ويتميز الموديل Bolt EUV من خلال المقدمة الأضخم، وتصميم الكشافات، وقضبان السقف.





وتسع موديلات شيفروليه المنتمية لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV ما يصل إلى 1614 لترا من الأمتعة.





ويعتمد الموديل على نفس القمرة المكونة من شاشة قياس 8 بوصة، مع شاشة لمسية قياس 2ر10 بوصة لنظام الملاحة والملتيميديا، كما تتمتع المقصورة الداخلية بأنظمة دمج الهواتف الذكية آبل كار بلاي وأندرويد أوتو.