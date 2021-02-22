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طبيب الزمالك يتابع حالة اللاعبين المصابين المتواجدين في القاهرة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:59 م
بوابة الفجر
محمد ذكي
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حرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على متابعة حالة اللاعبين المصابين المتواجدين في القاهرة.

وتواصل طبيب الزمالك مع الدكتور محمد أسامة، وعمرو المطراوي أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي لمتابعة تنفيذ اللاعبين المصابين للبرنامج التأهيلي.

ويعاني محمود الونش مدافع الفريق من إصابة في الركبة، في حين يعاني حازم إمام من إجهاد عضلي ويواصل كل من محمد عبد الشافي ومحمد عبد السلام أداء تدريبات تأهيلية.

ويحل الزمالك ضيفا على تونجيث السنغالي، في المباراة المقرر لها غدا الثلاثاء، في الجولة الثانية لمنافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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