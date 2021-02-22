نقابة المهندسين ترد على ما أُثير حول منظومة الرعاية الصحية الجديدة



وتابع: ومن ثم تم عمل مناقصة محدودة وتم إستدعاء 5 شركات من العاملين فى هذا المجال ثم دراسة العروض الفنية من خلال اللجنة الاليكترونية بالنقابة مع ادارة الحاسب الالى والتى اوصت 3 شركات متوافقة فنيا ثم دراسة العروض المالية من خلال لجنة البت والتى اوصت باسناد المشروع للشركة الاقل سعرا والافضل فنيا، ثم مرحلة التفاوض مع الشركة لتحسين بعض بنود العقد وتخفيض الأسعار بمعدل 50% عن العرض الأول المقدم سواء كان فى سعر الكارت اللاتلامسى او المنظومة الاليكترونية عن طريق الموبايل ابليكيشن او البورتال الطبى لدى مقدمى الخدمة حيث تمت الموافقه على المشروع والتكاليف للمشروع من المجلس الاعلى بجلسته رقم (25) بتاريخ 31/10/2020.



وأضاف: بتاريخ 28 11 2020 تم العرض على المجلس الاعلى بجلستة رقم ( 27) للموافقه على الرسوم المقررة للاشتراك 50ج للكارت اللاتلامسى نظير الخدمات الطبية التالية:-

1. بطاقة ذكية لاتلامسية بخاصيةFCN، QR ومطبوعة بتكنولوجيا DOD صالحة لمدة 5 سنوات

2. البورتال الطبى لدى مقدمى الخدمة واحكام السيطرة المالية على الجهات العلاجية لضمان مستحقات المشترك ( المهندس).

3. الحصول على الموافقات الطبية اللحظية لكل من خدمات (الاشعة والتحاليل ومقدمى الخدمة)

4. مركز الاتصال الموحد للتواصل مع السادة المهندسين طوال العام من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساءا.

5. تطبيق الموبايل ابليكيشن لتقديم كافة خدمات المهندس عن بُعد.

6. تحويل الكوبونات الورقية الى نقاط الكترونية ليتم تفعيلها ابتدأ من 112022.



وأكد علي مراجعة العقد المبرم مع الشركة المنفذة وإدارات النقابة المختلفة والمتمثلة فى الرعاية الصحية والمالية والقانونية والحاسب الالى تحت اشراف وكيل النقابة ورئيس لجنة الرعاية الطبية وما تم من تحسين مستوى الخدمة( SLA) تتضمن حقوق المهندس والنقابة وتلتزم الشركة بتقديم افضل خدمة.



وردا على طباعة البطاقات اللاتلامسية خارج النقابة وخروج بيانات المهندسين وبياناتهم خارج اسوار النقابة، أن البطاقة اللاتلامسية بها شريحة الكترونية بخاصية NFC،QR مع تكنولوجيا طباعة DOD والتى تحتاج الى طابعات ذات مواصفات خاصة باهظة الثمن بطاقة استيعابية تصل الى20 الف بطاقة يوميا وتستخدم ايضا لطباعة البطاقات الائتمانية بالبنوك ومثل هذة البطاقة صالحة لمدة 5 سنوات ومن ضمن بنود العقد اتفاقية سرية البيانات والتى لا يمكن تداولها من بيانات خاصة بالمهندس او تابعيه والعقد يشتمل علي بنود إلزامية للشركة المنفذة وضمانات لحسن أداء الخدمة وفي حالة عدم الإلتزام يحق للنقابة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها.



ونظرا لاحتقان بعض المهندسين لتأخير كارنيهات العلاج الطبى لفت عبدالعظيم النظر إلي أنه اثناء تطبيق المنظومة الجديدة اتضح ظهور بعض البيانات الغير مكتملة للسادة المهندسين مثل صور تابعين او عنوان غير مكتمل او عدم ذكر رقم التليفون الخاص بالمهندس.



ومع ذلك تم تدارك كل هذه المشاكل عن طريق تجميع كل الكروت ليتم استلامها من النقابة العامة او النقابات الفرعية لكل من تعذر التواصل اليه عن طريق شركات الشحن. وتم تشكيل لجان معاونة من بعض المهندسين المتطوعين لمتابعة ادارات المنظومة المختلفة ورصد كل المشاكل وتحليلها واتخاذ الاجراءات اللازمة للتغلب عليها.



واكد على أن كروت العلاج الطبى متاحة الآن لكل المهندسين والتى لم يستدل على العنوان الخاص بهم من خلال شركات الشحن وتم إبلاغ المهندسين عبر الصفحات الرسمية للنقابة.



وأوضح أنه تسهيلا علي المهندسين مستخدمي الخدمة تم التاكيد ان إيصالات السداد صالحة لتلقى الخدمة والتعامل مع المستشفيات والمعامل بدون الإحتياج لكارنيهات لمدة شهر.



وأضاف أن تجربة تطبيق المنظومة قبل بدء التشغيل داخليا وكيفية الربط بين المنظومة وكارت التكلفة فى مبنى النقابة لكل مشترك، وذلك على مدار شهرين عن طريق الحاسب الالى ومنذ إنطلاق المشروع وبدء فتح باب الاشتراك بتاريخ 12122020 مع التاكيد أن تطبيق المنظومة الطبية سوف يحكم السيطرة علي الأداء أثناء تلقي الخدمة ومراقبة التكاليف.



ولفت أن إجمالى عدد الاشتراكات للسادة المهندسين كما يلى:-

• اجمالى عدد المشتركين منذ بدء الاشتراك 153655 مهندس ( 390211 ) مستفيد.

1. من خلال النقابة العامة 61886 مهندس(149060) مستفيد.

2. من خلال النقابات الفرعية 56008 مهندس ( 142305) مستفيد.

3. من خلال تطبيق الموبايل ابليكيشن 35761 مهندس( 98851) مستفيد.



وأن إجمالى ما تم إستلامة من البطاقات العلاجية من اظرف مغلقة للسادة المهندسين وتابعيهم.

1. نقابة عامة 18462 مظروف ( اسرة )

2. نقابات فرعية 20482 مظروف ( اسرة )

3. توصيل للمنازل 76615 مظروف ( اسرة )

4. وعدد المشتركين تحت الطباعة والتسليم عدد 38096 ظرف

5. عدد 10482 مظروف متاحة بالنقابة العامة للسادة المهندسين لتعذر الوصول الى العنوان المدرج بالاستمارة.



وفي ختام بيانه، قال: أخير لكل من له نقد بناء يساهم فى تحسين المنظومة ترحب به النقابة العامة للعرض والمناقشة من أجل الهدف الأسمى وهو تحسين الخدمات النقابية للمهندس دون اى اهداف اخرى، حيث يتطلب العمل العام هو الخدمة العامة والمجردة من اى مصالح أخرى.

قال المهندس محمد عبدالعظيم وكيل نقابة المهندسين، ورئيس لجنة الرعاية الصحية، "نحترم ونقدر كل الآراء ووجب علينا الرد والتوضيح لكل مهندسي مصر، وذلك نظرا لما تم تداولة مؤخرا علي صفحات السوشيال ميديا المختلفة بخصوص المنظومة الإليكترونية للرعاية الصحية بنقابة المهندسين".وأضاف عبدالعظيم: سوف نجيب تفصيلا علي كل النقاط المثاره حول هذا الأمر، ولفت عبدالعظيم في بيان صحفي إلي أن التحول الرقمى هو أحد أهداف التنمية المستدامة وأحد محددات الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد وهو توجه الدولة بكل مؤسساتها وتم عرضه ومناقشته على لجنة الشفافية ومحاربة الفساد فى ندوة اجتماع المهندسين الافارقة بتاريخ 992020 والذى لاقى استحسان الجميع لتطبيق هذه المنظومة.وسرد لبعض التفاصيل المثاره قائلا: إدعاء انه تم إسناد مشروع الرعاية الصحية والتحول الرقمى بالأمر المباشر بعشرات الملايين دون إجراء مناقصة عامة او محدودة ذلك مغايرا للحقيقة تماما حيث تم عرض تقديمى للمشروع وفكرته وخطة التنفيذ كإقتراح على هيئة المكتب ثم العرض على المجلس الاعلى رقم (23) بتاريخ 31 82020، حيث تم الموافقة على المضى قدما فى المشروع ويليه عمل جلسات تنفيذية بحضور بعض من اعضاء المجلس الأعلى لمناقشة خطوات عمل المشروع.