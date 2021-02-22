Advertisements

10 ابريل.. أولى جلسات محاكمة "خلية الطلبة" بجامعة عين شمس

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:42 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عبده أحمد عطية الأودن، 10 أبريل المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة 5 من عناصر "خلية الطلبة" بجامعة عين شمس، لانضمامهم لأحد خلايا "لجان العمليات النوعية" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.

تعقد جلسات المحاكمة بالقضية أمام الدائرة الخامسة جنايات والمنعقدة بمجمع محاكم طره برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى.

أحالت النيابة العامة بالقضية 5 متهمين وهم كل من: ( عثمان.م.ع – طبيب- "هارب"، حازم.ط.ط – 23 سنة – طالب، محمود.ح.ع – 21 سنة – طالب، أسامة.هـ.أ – 21 سنة – طالب، أحمد.م.ف – 21 سنة – طالب) للمحاكمة الجنائية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين بالقضية

المتهم الأول: تولي قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة، والتي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

حيث تولي المتهم الأول قيادة في أحدى مجموعات العمل النوعي المسلحة بجماعة الإخوان، والتي تهدف إلى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد الشرطة، والمعارضين لتوجهات الجماعة، واستهداف المنشات الجامعية، بغرض إسقاط الدولة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها العدائية.

أمد أحدى المجموعات المسلحة بأموال لشراء الأسلحة والذخائر والمفرقعات ومهمات آلات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أغراضها.

دبر المتهم الأول تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه ارتكاب جرائم الضرب، والتأثير على السلطات في أعمالها، باستعمال القوة والتهديد.

المتهمون من الثاني حتى الأخير:
انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون، وهي مجموعات العمل النوعي المسلحة، مع علمهم بأغراضها العدائية، كما اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر، الغرض منه ارتكاب جرائم الضرب، بغرض التأثير على السلطات في أعمالها باستعمال القوة والتهديد، وذلك أثناء إحراز المتهم الخامس عبوات حارقة استخدامها في العمليات العدائية تنفيذا لغرضهم المقصود من التجمهر.

كما أحدث المتهمين عمدًا بالمجني عليه فادي محسن ميلاد حنا الله إصابات أعجزته عن أشغاله الشخصية، مدة لا تقل عن عشرين يوما، وكان ذلك باستخدام أداة ضمن تجمهر مؤلف من أكثر من خمسه أشخاص، تنفيذا لغرض إرهابي.

أخبار تهمك

تعليق كهربا على واقعة المريخ السوداني

منذ أقل من ساعة

الكشف عن قائمة منتخب مصر في معسكر مارس

منذ أقل من ساعة

الدحيل القطري يسعى لضم نجم الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يستقر على الدفع بورقته الرابحة أمام سيمبا

منذ ساعتين و 55 دقيقة

رد فعل ساسي بعد أنباء رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من ضم فيراري الزمالك السابق

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على رواتب الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول

منذ أقل من ساعتين

4 رسائل جديدة من "التعليم" بشأن الامتحانات.. اعرفها

منذ حوالي 6 ساعات

مدرب موناكو: مبابي سر الفوز على باريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 21 دقيقة

استياء لجنة الكرة في الزمالك بسبب باتشيكو

منذ ساعتين و 25 دقيقة

أول تعليق من "الأوقاف" على إقامة التراويح بالمساجد في رمضان

منذ حوالي 20 ساعة

مانشستر يونايتد ينقض على صفقة ريال مدريد وبرشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

مهاجم بيراميدز يرفع راية العصيان

منذ ساعة و 24 دقيقة

"الصحة": هذه الفئات ستحصل على لقاح كورونا مجانًا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "تنظيم الاتصالات" يلزم شركات المحمول بإخطار المستخدمين بأية خصومات عند كل عملية شحن

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت بالجملة في تشكيل سيراميكا أمام غزل المحلة

منذ ساعتين و 53 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:21 ص

عاجل.. "تنظيم الاتصالات" يلزم شركات المحمول بإخطار المستخدمين بأية خصومات عند كل عملية شحن

مهاجم بيراميدز يرفع راية العصيان

03:02 م

أول تعليق من "الأوقاف" على إقامة التراويح بالمساجد في رمضان

08:07 م

رد فعل ساسي بعد أنباء رحيله عن الزمالك

09:32 ص

4 رسائل جديدة من "التعليم" بشأن الامتحانات.. اعرفها

10:49 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»