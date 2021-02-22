تعليق "الأطباء" على تصريحات وزيرة الصحة برفض ضم الأطباء المتوفين بكورونا لصندوق الشهداء

علقت الدكتورة نجوى الشافعي، الأمين العام لنقابة الأطباء، على تصريحات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الخاصة بعدم ضم الأطباء المتوفين نتيجة جائحة كورونا إلى صندوق الشهداء، قائلة: كنا نأمل أن تتفهم الجهات التنفيذية وضع الأطباء الذين استشهدوا بفيروس كورونا وإن تشملهم برعايتها وتضمهم لصندوق الشهداء.



وأضافت الشافعي، في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن هناك أطباء أصيبوا وتوفوا نتيجة الجائحة في أعمار متوسطة تاركين خلفهم زوجة وأبناء يحتاجون للدعم المادي لأعوام عديدة، مشيرة، طالبنا بذلك انطلاقا من مسؤليتنا في رعاية هؤلاء الأطباء لكونهم ضحوا بحياتهم في جائحة المت العالم بأكمله، وكنا نأمل أن ينضموا ضحايا ذلك الوباء لصندوق الشهداء مما يمنحهم المزايا المالية والاجتماعية.



وأكدت امين عام الأطباء: نحاول التواصل مع لجنة الصحة بمجلس النواب ليتبنوا معنا هذا المشروع، مشيرة، "بنطالب وبنسعي ونتمنى من الجهات المسؤولة ان ترعى الطلب بعين الرعاية".



وقالت وزيرة الصحة أثناء انعقاد جلسة النواب أمس الأحد، إنها لا تستطيع التدخل لضم الأطباء المتوفين نتيجة كورونا إلى صندوق الشهداء وأن هذا ليس من سلطتها، مؤكدة أن الوزارة بدأت في تشكيل مجلس إدارة صندوق الطوارئ الخاص بالأطباء الذي صدر له قانون خاص به من المجلس السابق، وأنه سيجري التعامل مع حالة الوفاة بكورونا كاصابة عمل، وأن أي طبيب توفي بكورونا سيحصل على تعويض.

