سقوط عصابة سرقة محتويات المحولات الكهربائية بأكتوبر

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من القبض على تشكيل عصابي لسرقة أجزاء من محتويات محول كهربائي بمدينة 6 أكتوبر، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثاني أكتوبر، مفادها قيام 3 أشخاص بسرقة أجزاء من محتويات محول كهربائي.



وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تمكنت مأمورية برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، من ضبط كلا من" محمد.ف.ف"، 30 سنة، بدون عمل مقيم دائرة القسم، "محمود. أ. س"، 26 سنة، بدون عمل مقيم بدائرة القسم، "مصطفى.ِأ. س"، 18 سنة بدون عمل مقيم وادي النطرون، وعُثر بحوزتهم 15 باره نحاس خاصة بتوصيلات الداخلية من المحول الكهربي، 10 مفاتيح مختلفة المقاسات، سلاح ناري فرد خرطوش.



وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

