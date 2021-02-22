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"الأنصاري" يبحث أليات إنهاء مشكلة استكمال مشروع الصرف الصحى بفيديمين وتخصيص 140 متراً من أملاك الدولة لأستكمال المشروع

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:45 م
بوابة الفجر
ريهام على
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محافظ الفيوم يبحث آليات استكمال مشروع الصرف الصحي بفيديمين

"الأنصاري": يبحث أليات إنهاء مشكلة استكمال مشروع الصرف الصحى بفيديمين وتخصيص 140 مترًا جديدة من أراضي أملاك الدولة لاستكمال المشروع


عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا لبحث آليات استكمال مشروع الصرف الصحي بقرية فيديمين التابعة لمركز سنورس.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة، سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد، واللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب الصرف الصحي بالفيوم، ووكيل وزارة الموارد المائية والري، ووكيل وزارة الشباب والرياضة، والأستاذ رفعت ضاوى،عضو مجلس النواب، وعدد من أساتذة كلية الهندسة، ورئيس قطاع الدعم الفنى، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ أكد خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية بالمشروع، للوصول إلى أفضل الحلول وإنهاء مشكلة استكمال مشروع الصرف الصحى بقرية فيديمين، مشددًا على ضرورة تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروع المتعثر منذ عدة سنوات والذي يخدم نحو 50 ألف نسمة بقريتي فيديمين والسليين وتوابعهما.

وأعلن "الأنصاري" عن تخصيص قطعة أرض مساحتها 140 مترًا من أراضي أملاك الدولة بجوار مركز شباب فيديمين، لاستكمال المساحة المخصصة لإقامة المحطة، ووجه المحافظ، مجموعة العمل والجهات ذات الصلة بالمشروع، بمعاينة قطعة الأرض المقترح تنفيذ محطة الرفع الإضافية عليها، ورفع الإحداثيات للموقع، وتقدير ومراجعة المساحات على الطبيعة، تمهيدًا لاستكمال مشروع الصرف الصحى بالقرية.

ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أنه تم أيضًا خلال الاجتماع عرض شرح تفصيلي من أساتذة كلية الهندسة، للمشروع الذى تم الانتهاء من تنفيذ ٥٠ % منه، وكذلك شرح لمكونات محطة الرفع الإضافية من حيث المساحة والعمق وكيفية حل المشكلة، تفاديًا لطبيعة الشوارع الضيقة بقرية فيديمين.

الجدير بالذكر أن لجنة مشكلة من مديرية الري، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأساتذة كلية الهندسة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، قد قامت اليوم بمعاينة قطعة الأرض التى تم تخصيصها لتنفيذ محطة الرفع الإضافية عليها بقرية فيديمين.
"الأنصاري" يبحث أليات إنهاء مشكلة استكمال مشروع الصرف الصحى بفيديمين وتخصيص 140 متراً من أملاك الدولة لأستكمال المشروع
"الأنصاري" يبحث أليات إنهاء مشكلة استكمال مشروع الصرف الصحى بفيديمين وتخصيص 140 متراً من أملاك الدولة لأستكمال المشروع
"الأنصاري" يبحث أليات إنهاء مشكلة استكمال مشروع الصرف الصحى بفيديمين وتخصيص 140 متراً من أملاك الدولة لأستكمال المشروع
"الأنصاري" يبحث أليات إنهاء مشكلة استكمال مشروع الصرف الصحى بفيديمين وتخصيص 140 متراً من أملاك الدولة لأستكمال المشروع
"الأنصاري" يبحث أليات إنهاء مشكلة استكمال مشروع الصرف الصحى بفيديمين وتخصيص 140 متراً من أملاك الدولة لأستكمال المشروع
"الأنصاري" يبحث أليات إنهاء مشكلة استكمال مشروع الصرف الصحى بفيديمين وتخصيص 140 متراً من أملاك الدولة لأستكمال المشروع
"الأنصاري" يبحث أليات إنهاء مشكلة استكمال مشروع الصرف الصحى بفيديمين وتخصيص 140 متراً من أملاك الدولة لأستكمال المشروع
"الأنصاري" يبحث أليات إنهاء مشكلة استكمال مشروع الصرف الصحى بفيديمين وتخصيص 140 متراً من أملاك الدولة لأستكمال المشروع

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