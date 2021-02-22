Advertisements

منعا للفساد.. برلماني يطالب بإحالة الموظفين المخالفين بالمحليات للمحكمة العسكرية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:45 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements
شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الاثنين، مطالبة النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة والدقي، بإحالة أي موظف أو مسئول مخالف في الوحدات المحلية للمحكمة العسكرية، قائلا: "لو موظف مخالف اتحال للمحكمة العسكرية كله هيتعدل، وسيتم القضاء على الفساد والتجاوزات".

وتطرق النايب زكي عباس إلى وجود مشكلة فى شارع السودان بسبب الحفر وإعادة الرصف، موضحا أن "السن" الذى يتم وضعه تحت طبقة الأسفلت، اتضح بعد تحليل عينة منه أنه غير مطابق للمواصفات، واصفا الأمر بأنه "كارثة"، متابعا: "أبلغت محافظ الجيزة بذلك الأمر، وعندما أبلغته انزعج، وكلم المسئول المختص"، كما طالب بحل مشكلة شارع همدان، بالجيزة".

جاء ذلك خلال إستكمال اللجنة مناقشة بيان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الذى ألقاه أمام المجلس بشأن خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب فساد المحليات المحليات المحكمه العسكريه

أخبار تهمك

"الصحة": هذه الفئات ستحصل على لقاح كورونا مجانًا

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يستقر على الدفع بورقته الرابحة أمام سيمبا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

استياء لجنة الكرة في الزمالك بسبب باتشيكو

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. "تنظيم الاتصالات" يلزم شركات المحمول بإخطار المستخدمين بأية خصومات عند كل عملية شحن

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على رواتب الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن قائمة منتخب مصر في معسكر مارس

منذ أقل من ساعة

مانشستر يونايتد ينقض على صفقة ريال مدريد وبرشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

4 رسائل جديدة من "التعليم" بشأن الامتحانات.. اعرفها

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق كهربا على واقعة المريخ السوداني

منذ أقل من ساعة

مدرب موناكو: مبابي سر الفوز على باريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 20 دقيقة

أول تعليق من "الأوقاف" على إقامة التراويح بالمساجد في رمضان

منذ حوالي 20 ساعة

رد فعل ساسي بعد أنباء رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الدحيل القطري يسعى لضم نجم الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

مهاجم بيراميدز يرفع راية العصيان

منذ ساعة و 23 دقيقة

الأهلي يحسم موقفه من ضم فيراري الزمالك السابق

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجآت بالجملة في تشكيل سيراميكا أمام غزل المحلة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

موضوعات متعلقة

وزير التنمية المحلية: ارتباط كلمة الفساد بالمحليات ظلم

"برلماني": ضعف الأجور للعاملين بالمحليات فتح الباب للفساد والرشاوى

بعد تعيينه سكرتيرا عاما مساعدا لمحافظ الشرقية.. "رشاد": "أنا ابن الزقازيق واعرف مشاكلها"

أول تحرك برلماني بشأن حريق فيصل.. نائبه تطالب بلجنة جرد للعقارات السكنية

"محلية النواب" تستكمل مناقشة بيان "شعراوي" اليوم

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:21 ص

عاجل.. "تنظيم الاتصالات" يلزم شركات المحمول بإخطار المستخدمين بأية خصومات عند كل عملية شحن

مهاجم بيراميدز يرفع راية العصيان

03:02 م

أول تعليق من "الأوقاف" على إقامة التراويح بالمساجد في رمضان

08:07 م

رد فعل ساسي بعد أنباء رحيله عن الزمالك

09:32 ص

4 رسائل جديدة من "التعليم" بشأن الامتحانات.. اعرفها

10:49 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»