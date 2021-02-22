منعا للفساد.. برلماني يطالب بإحالة الموظفين المخالفين بالمحليات للمحكمة العسكرية

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الاثنين، مطالبة النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة والدقي، بإحالة أي موظف أو مسئول مخالف في الوحدات المحلية للمحكمة العسكرية، قائلا: "لو موظف مخالف اتحال للمحكمة العسكرية كله هيتعدل، وسيتم القضاء على الفساد والتجاوزات".



وتطرق النايب زكي عباس إلى وجود مشكلة فى شارع السودان بسبب الحفر وإعادة الرصف، موضحا أن "السن" الذى يتم وضعه تحت طبقة الأسفلت، اتضح بعد تحليل عينة منه أنه غير مطابق للمواصفات، واصفا الأمر بأنه "كارثة"، متابعا: "أبلغت محافظ الجيزة بذلك الأمر، وعندما أبلغته انزعج، وكلم المسئول المختص"، كما طالب بحل مشكلة شارع همدان، بالجيزة".



جاء ذلك خلال إستكمال اللجنة مناقشة بيان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الذى ألقاه أمام المجلس بشأن خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية.

