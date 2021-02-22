Advertisements

المالية: مستمرون في تعديل وتحسين البيئة الضريبية للوصول إلى أفضل نظام ممكن (فيديو)

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:47 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال رجب محروس، المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية، إنه تم تطبيق الميكنة في معظم المعاملات المالية ضمن الخطة الشاملة للتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن حجم الضرائب يبلغ نحو 75% من إجمالي إيرادات وزارة المالية.

وأضاف "محروس"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الاثنين، أن تقديم الإقرار الضريبي والسداد يتم الكترونيًا في الوقت الحالي، من خلال كارت ميزة أو تحويل بنكي، وهذا ساهم في ضبط المنظومة بالكامل، مشددًا على أن الوزارة مستمرة في تعديل وتحسين البيئة الضريبية للوصول إلى أفضل نظام ضريبي ممكن.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية، أن هناك تعليمات رئاسية ورؤية للقيادة السياسية بحل الخلافات بين الممول ومصلحة الضرائب قبل الوصول لمرحلة التقاضي، وبناءً عليه تم إصدار عدد من القوانين وهي قانون 79 لسنة 2016، وتم مده للعمل به حتى الآن للفصل في النزاعات، منوهًا بان التشريعات الجديدة لعام 2020 شجعت الممول على تقديم الاقرار الضريبي للاستفادة بنسبة التجاوز الموجودة، وتم رفع حد الإعفاء للممول من 8 آلاف لـ 15 ألف جنيه، ورفع حد الإعفاء الشخصي للموظف من 7 آلاف لـ 9 آلاف جنيه ورفع الشريحة المعفاة للموظف من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بسبب أزمة كورونا.

أخبار تهمك

مفاجآت بالجملة في تشكيل سيراميكا أمام غزل المحلة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "تنظيم الاتصالات" يلزم شركات المحمول بإخطار المستخدمين بأية خصومات عند كل عملية شحن

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من ضم فيراري الزمالك السابق

منذ حوالي 17 ساعة

الدحيل القطري يسعى لضم نجم الزمالك

منذ نصف ساعة

"الصحة": هذه الفئات ستحصل على لقاح كورونا مجانًا

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يستقر على الدفع بورقته الرابحة أمام سيمبا

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من "الأوقاف" على إقامة التراويح بالمساجد في رمضان

منذ حوالي 20 ساعة

تعليق كهربا على واقعة المريخ السوداني

منذ أقل من ساعة

مهاجم بيراميدز يرفع راية العصيان

منذ ساعة و 27 دقيقة

استياء لجنة الكرة في الزمالك بسبب باتشيكو

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

منذ 8 دقائق

رد فعل ساسي بعد أنباء رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

4 رسائل جديدة من "التعليم" بشأن الامتحانات.. اعرفها

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على رواتب الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول

منذ ساعتين

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات اليوم الإثنين

منذ أقل من نصف ساعة

مدرب موناكو: مبابي سر الفوز على باريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 24 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:21 م

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

عاجل.. "تنظيم الاتصالات" يلزم شركات المحمول بإخطار المستخدمين بأية خصومات عند كل عملية شحن

11:21 ص

مهاجم بيراميدز يرفع راية العصيان

03:02 م

أول تعليق من "الأوقاف" على إقامة التراويح بالمساجد في رمضان

08:07 م

رد فعل ساسي بعد أنباء رحيله عن الزمالك

09:32 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»