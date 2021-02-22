المالية: مستمرون في تعديل وتحسين البيئة الضريبية للوصول إلى أفضل نظام ممكن (فيديو)

قال رجب محروس، المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية، إنه تم تطبيق الميكنة في معظم المعاملات المالية ضمن الخطة الشاملة للتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن حجم الضرائب يبلغ نحو 75% من إجمالي إيرادات وزارة المالية.



وأضاف "محروس"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الاثنين، أن تقديم الإقرار الضريبي والسداد يتم الكترونيًا في الوقت الحالي، من خلال كارت ميزة أو تحويل بنكي، وهذا ساهم في ضبط المنظومة بالكامل، مشددًا على أن الوزارة مستمرة في تعديل وتحسين البيئة الضريبية للوصول إلى أفضل نظام ضريبي ممكن.



وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية، أن هناك تعليمات رئاسية ورؤية للقيادة السياسية بحل الخلافات بين الممول ومصلحة الضرائب قبل الوصول لمرحلة التقاضي، وبناءً عليه تم إصدار عدد من القوانين وهي قانون 79 لسنة 2016، وتم مده للعمل به حتى الآن للفصل في النزاعات، منوهًا بان التشريعات الجديدة لعام 2020 شجعت الممول على تقديم الاقرار الضريبي للاستفادة بنسبة التجاوز الموجودة، وتم رفع حد الإعفاء للممول من 8 آلاف لـ 15 ألف جنيه، ورفع حد الإعفاء الشخصي للموظف من 7 آلاف لـ 9 آلاف جنيه ورفع الشريحة المعفاة للموظف من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بسبب أزمة كورونا.

