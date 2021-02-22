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اختبارات إلكترونية.. ما لا تعرفه عن امتحانات الثانوية العامة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:47 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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تستعد وزارة التربية والتعليم، لامتحانات الثانوية العامة، بإجراءات مختلفة، حيث تقرر عقدها إلكترونيًا في اللجان المدرسية، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للطلاب.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن امتحانات الثانوية العامة بعد قرار عقدها إلكترونيًا.

١. قررت وزارة التربية والتعليم، عقد امتحانات الثانوية العامة إلكترونيًا عبر أجهزة التابلت المدرسي داخل لجان مدرسية مراقبة ومؤمنة.

٢. وتعقد امتحانات طلاب المنازل والراسبين إلكترونيًا بنظام التقييم الجديد.

٣. وتقوم الوزارة بتوفير أجهزة التابلت المدرسي لجميع الطلاب الذين لا يمتلكون أجهزة التابلت.

٤. وسيتم عقد امتحان إلكتروني تجريبي للصف الثالث الثانوى في شهر أبريل المقبل من المنزل.

٥. وخاضت الوزارة، تجربة ناجحة في عقد الامتحانات داخل المدارس بشكل آمن على الطلاب دون أي مشكلات صحية أو مرضية.

٦. وتتعاون مع وزارة الصحة وبعض الجهات في تأمين أداء الطلاب للامتحانات.

٧. وستكون الأسئلة وفق نظام التقييم الجديد الذي يعتمد على الفهم وقياس نواتج التعلم الحقيقة التي اكتسبها الطالب طوال العام الدراسي.

٨. الامتحانات ستكون مؤمنة بالكاملة لن يحدث فيها أي تسريب أو غش.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقد امتحان لطلاب النقل بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسى 26 فبراير الجارى، حيث سيكون تقييم للطلاب عن امتحانات الفصل الدراسى الأول وسيكون عبارة عن امتحان واحد مجمع لجميع المواد الدراسية والحضور يوم واحد فقط لكل صف دراسى بالنسبة للطلاب من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادي.

أما بالنسبة لتقييم الطلاب عن الفصل الدراسى الثاني ستعقد لهم امتحانات في 3 شهور هي مارس وإبريل ومايو 2021 وهذه الاختبارات الشهرية بديل لامتحان نهاية العام أي أن الطلاب لن يخوضوا امتحانات في نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت وزارة التعليم، أن الطلاب في الشهادة الإعدادية لن يؤدوا امتحانات فى الفصل الدراسى الأول ولكن سوف يخبتروا في الترم الثانى من خلال امتحانات تحريرية فى لجان مدرسية في شهر يونيو 2021 حسب الجدول التقليدى.

بينما يؤدي طلاب النقل بالمرحلة الثانوية، امتحان إلكترونى فى شهر فبراير الجارى فى لجان مدرسية حسب الجداول التقليدية للمواد المختلفة، ويؤدى أيضا الطلاب اختبارات فى الفصل الدراسى الثانى فى شهور مارس وأبريل ومايو إلكترونية من المنزل.

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