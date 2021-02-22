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فلسطين تسجل 10 وفيات و1334 إصابة بفيروس كورونا
الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:49 م
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في فلسطين، اليوم الاثنين، 1334 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات بين الفلسطينيين في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وسجل قطاع غزة 62 إصابة من مجمل الإصابات
الجديدة، وفقًا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية.
وقد أفادت قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية،
بأن إجمالي الإصابات بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 198359، و2190 وفاة.
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