حبس متهم يروج لبيع أدوات جنسية على "فيسبوك" بالقطامية

أمرت النيابة العامة بحبس متهم لانشائه صفحة علي الفيس بوك تروج لبيع منتجات بعض الأدوات التى تستخدم فى الأعمال المنافية للآداب بالقطامية، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات حول الصحيفة الجنائية للمتهم.



كما أمرت النيابة بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم وتبين من خلال فحصه أنه يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم.





البداية تعود عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحوى العديد من الصور لمنتجات بعض الأدوات التى تستخدم فى الأعمال المنافية للآداب، ووجود بعض العبارات التى يبدى من خلالها المعلن إستعداده لبيع تلك المنتجات مقابل مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة، وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بالقاهرة) وبمواجهته أقر بقيامه بالإتجار بالأدوات الصناعية المنافية للآداب والمهربة والمحظور تداولها داخل البلاد، وبعض الأدوات التى تستخدم فى ممارسة الفجور لراغبيها عن طريق الموقع المشار إليه مقابل مبالغ مالية، وأضاف بقيامه بإنشاء الصفحة المشار إليها لذات الغرض، – 16 قطعة من الأدوات الصناعية المنافية للآداب



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.